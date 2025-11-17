ZALA создала одноразовую пусковую установку для РУК "Ланцет-Э"

Конструкция обеспечивает компактность и повышенную безопасность расчета

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" © Софья Савитская/ ТАСС

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты ZALA разработали пусковую установку однократного применения для барражирующих боеприпасов разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э". Конструкция обеспечивает компактность и повышенную безопасность расчета, сообщили ТАСС в компании в преддверии Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Для увеличения скорости развертывания экспортной версии барражирующих боеприпасов "Изделие 51Э" разработаны пусковые установки однократного применения, которые повышают безопасность расчетов при проведении боевых миссий", - сказали в компании-производителе.