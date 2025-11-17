Депутат Кувачев: ВС РФ нарушают логистику ВСУ на северо-востоке Запорожья

Он отметил, что армия России избегает лобовых атак на укрепрайоны ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Армия России нарушает логистические маршруты Вооруженных сил Украины на северо-востоке Запорожской области, о чем говорит освобождение населенного пункта Ровнополье. Об этом ТАСС сказал депутат Законодательного собрания региона Степан Кувачев.

"Успешное проведение операции по освобождению населенного пункта Ровнополье и ряд других тактических успехов Вооруженных сил России на территории Запорожской области наглядно демонстрируют эффективность выбранной стратегии. Как неоднократно подчеркивалось, действия наших подразделений на северо-востоке региона направлены на системное нарушение логистических маршрутов противника и изоляцию его крупных опорных пунктов. Эта тактика доказала свою состоятельность, так как позволяет наносить значительный урон живой силе и технике противника, избегая при этом неоправданных потерь с нашей стороны", - отметил Кувачев.

Он отметил, что в целом армия России избегает лобовых атак на укрепрайоны ВСУ.