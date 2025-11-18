ВМФ России и ВМС Мьянмы отработали освобождение захваченного пиратами судна

На учениях "Марумекс-2025" ВМФ России был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ и Военно-морских сил (ВМС) Мьянмы завершили практическую часть учений "Марумекс-2025" в акватории Андаманского моря. В ходе тренировок были отработаны совместные действия при различных сценариях, в том числе освобождение судна от пиратов, сообщили в пресс-службе флота.

"В течение двух дней отряды кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы отрабатывали управление силами при совместном маневрировании, поиске, обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника, а также при выполнении боевых упражнений с артиллерийскими стрельбами и применением противолодочного оружия. Группы антитеррора обеих стран приняли участие в досмотровых действиях и отработали освобождение судна, захваченного "пиратами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на учениях ВМФ России был представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и танкера "Борис Бутома". К практическим мероприятиям от ВМС Мьянмы привлекались десантно-вертолетный корабль-док "Муттамма" (Muttama), фрегат "Кьянситта" (Kyansittha), корвет "Табиншветхи" (Tabinshwehti) и подводная лодка "Минье Тхейн Кха Ту" (Minye Theinkhathu).

Основной целью учений являлось всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества, а также отработка вопросов обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности.

"Практический этап учения проводился в акватории Андаманского моря после завершения делового захода кораблей Тихоокеанского флота в порт Тилава Республики Союз Мьянма", - добавили в пресс-службе, опубликовав соответствующее видео.