Российские беспилотники Supercam могут начать собирать за рубежом

Официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская подчеркнула, что БПЛА привлекает внимание иностранных военных благодаря результатам, которые он показывает в зоне СВО

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Несколько зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель группы компаний "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow - 2025.

"Наш флагман Supercam S350 действительно привлекает внимание иностранных военных благодаря тем результатам, которые он показывает в ходе СВО. Система развивается, сохраняя свою надежность приобретает новые возможности. <…> Некоторые зарубежные страны интересуются передачей технологий и возможностью организации крупноузловой сборки аппаратов Supercam на своей территории", - заявила Згировская.

По ее словам, иностранцев, которые знакомятся с возможностями Supercam S350, интересует его устойчивость к системам РЭБ. "То есть к подавлению и возможность работать при создаваемых помехах, качество съемки, время развертывания комплексов и дальность полета. Также спрашивают, о длительности обучения операторов. Потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла. На СВО Supercam S350 успешно выдает цели для таких известных и эффективных ударных БПЛА, как "Молния-2", "Ланцеты", "Скальпели-М" и другие", - добавила она.

Згировская подчеркнула, что Supercam S350 в условиях активного радиоподавления успешно выполняет воздушную разведку. "Возможности Supercam особенно ценны для штурмовых групп на линии боевого соприкосновения - беспилотник не только выявляет цели, но и передает их точные координаты, интегрируясь с другими системами вооружения, а затем осуществляют объективный контроль поражения целей. Благодаря Supercam и его комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией процесс "обнаружение цели - принятие решения - удар по цели" занимает кратно меньше времени. Объем информации и точность координат не сравнимы с данными, которые раньше могла получить наземная разведка", - рассказала официальный представитель ГК "Беспилотные системы".

Кроме того, в организации сообщили, что потенциальных покупателей привлекают простота комплекса и универсальность станции управления, которую можно использовать для всей линейки Supercam. "То есть не надо отдельно переучиваться на разные системы управления. Очень интересны возможности запуска Supercam с автомобиля высокой проходимости - это позволяет расчетам быть более мобильными и живучими", - заключила Згировская.

Выставка Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.