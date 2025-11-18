Мирошник: более 235 тыс. россиян с 10 по 16 ноября были без света из-за атак ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России также отметил возросший уровень агрессии со стороны Киева в отношении атомных объектов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 235 тыс. жителей российских регионов оставались без электроснабжения вследствие атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетики в период с 10 по 16 ноября. Наиболее масштабные отключения были в Брянской, Запорожской, Херсонской областях и в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 235 тыс. человек. Наиболее масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Брянской области, где без энергоснабжения остались 124 тыс. человек, в Запорожской области - 50 тыс., в ЛНР - 16 тыс., в Херсонской области - 15 тыс. человек", - сообщил Мирошник.

По его словам, в Брянской области для ударов по объектам энергетической и нефтегазовой инфраструктуры были применены дальнобойные ракеты.

Также он отметил, что возрос уровень агрессии со стороны Киева в отношении атомных объектов. Украинские боевики направили не менее 8 дронов в сторону Нововоронежской АЭС. Все они были обезврежены. Однако при падении один из беспилотников повредил общее распределительное устройство, вследствие чего пришлось наполовину сбросить мощность на трех энергоблоках примерно на сутки.

Беспилотниками ВСУ самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России - в Волгоградской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Смоленской, Оренбургской, Орловской областях, Республике Татарстан. Белгородскую область атаковали не менее 100 беспилотников в сутки.