Корвет "Гремящий" прибыл в порт Читтагонг

В пресс-службе ТОФ сообщили, что в ближайшие несколько дней российским военным морякам предстоит посещение местных достопримечательностей, знакомство с особенностями культуры

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Тихоокеанского флота/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" прибыл с деловым заходом в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. На причале российских военных моряков встретили представители военно-морских сил Народной Республики Бангладеш и посольства Российской Федерации в республике", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ближайшие несколько дней российским военным морякам предстоит посещение местных достопримечательностей, знакомство с особенностями местной культуры, а также участие в нескольких протокольных и спортивных мероприятий с военнослужащими ВМС Народной Республики Бангладеш.

На флоте напомнили, что несколькими днями ранее корвет "Гремящий", действовавший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота, завершил участие в российско-мьянманских военно-морских учениях "Марумекс-2025", проводившихся в акватории Андаманского моря.