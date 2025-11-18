В Дубае журналистам зарубежных СМИ представили технические преимущества Як-130М

Самолет впервые показывается в рамках выставок за рубежом

Самолет Як-130М © Екатерина Адамова/ ТАСС

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" провел презентацию модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М для представителей зарубежных СМИ в рамках международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.

"В презентации приняли участие журналисты из Индонезии, Индии, Сербии, ОАЭ, а также ряда других стран Ближнего Востока. Также в мероприятии участвовали представители стран Африки. В ходе презентации рассматривались технические преимущества новой версии, а также перспективы продвижения Як-130М в различные регионы мира. Кроме того, поднимался вопрос - возможность модернизации существующих авиапарков за рубежом до новой версии", - рассказали ТАСС в "Рособоронэкспорте".

Як-130М впервые показывается в рамках зарубежных выставок. Самолет является развитием Як-130, модернизированная версия оснащена новейшим комплексом бортовой обороны "Президент-С130", расширенным составом оружия, с тепловизионной, инфракрасной и лазерной системами наведения. Как ранее заявлял ТАСС глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, машина может решать боевые задачи совместно с другими самолетами в рамках сетецентрического взаимодействия.

Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.