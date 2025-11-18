"Русские Витязи" выступили в небе Ближнего Востока на Dubai Airshow
Редакция сайта ТАСС
17:30
ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские Витязи" выступила на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает корреспондент ТАСС.
"Русские витязи" провели выступление на истребителях Су-35.
В небе Объединенных Арабских Эмиратов пилотажная группа выполнила несколько сложных элементов, в их числе - "Мертвая петля", синхронно поднявшись в вверх. Элементы воздушной акробатики "Витязи" показывали в группах по шесть, пять, четыре, три, два истребителя, а также и в одиночных маневрах.
Dubai Airshow проходит с 17 по 21 ноября.