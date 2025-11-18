Генерал Клименко: День артиллерии установили за заслуги в Сталинградской битве

Стратегическая операция "Уран" началась с залпов тысяч орудий 19 ноября 1942 года, напомнил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. День артиллерии был установлен в ознаменование ее боевых заслуг в Сталинградской битве, когда 19 ноября 1942 года с залпов тысяч орудий началась стратегическая операция "Уран". Об этом рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ, Герой России, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

"В годы Великой Отечественной войны артиллерия внесла неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и по праву заслужила высокое звание "бога войны". В ознаменование боевых заслуг артиллерии в битве под Сталинградом в 1944 году был установлен праздник - День артиллерии, который отмечается 19 ноября. Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началась операция "Уран", ознаменовавшая контрнаступление Красной Армии под Сталинградом и определившая коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага", - сказал Клименко в интервью газете "Красная звезда".

По его данным, в период Великой Отечественной войны более 1,8 тыс. артиллеристов за проявленное мужество, героизм и стойкость были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 1 млн 600 тыс. артиллеристов награждены орденами и медалями.

Генерал Клименко также напомнил, что впервые русские войска использовали артиллерию в августе 1382 года при защите Москвы от орд хана Тохтамыша. В течение нескольких дней защитники Москвы, отражая штурм его войск применяли, как гласит летопись, не только луки и самострелы, но и вели огонь из пушек. С тех пор артиллерия играет одну из ключевых ролей в достижении военных побед, в том числе под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении.