Рособоронэкспорт: "Ланцет" изменил правила игры на современном поле боя

"Ланцет-Э" является комплексной тактической экосистемой, объединяющей разведывательные, коммуникационные и ударные возможности

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" производства Zala презентовали иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025. Презентация прошла на стенде Рособоронэкспорта, передает корреспондент ТАСС.

"В условиях растущего мирового спроса на ударные беспилотные аппараты мы с гордостью представляем обновленный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", созданный компанией Zala. Комплекс - не просто продукт, а комплексная тактическая экосистема, объединяющая разведывательные, коммуникационные и ударные возможности, которая изменила правила игры на современном поле боя", - подчеркнули в Рособоронэкспорте. Презентация прошла на английском языке.

В рамках презентации журналистам рассказали о возможностях обновленного "Ланцета-Э". В Рособоронэкспорте пояснили, что комплекс включает в себя разведывательный беспилотник Z-16Э, способный преодолевать воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы противника, а также самостоятельно идентифицировать цели и барражирующие боеприпасы с двойным x-образным оперением - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК".