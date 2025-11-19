Умер ветеран СВО Алексей Милованов

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что причиной смерти стали проблемы с сердцем

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Умер бывший представитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), ветеран специальной военной операции Алексей Милованов. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

"Леша Милованов от нас ушел… Жалко как… Служил в ЧК, долгое время провел в Афганистане, официальным представителем ФСКН. Ушел на пенсию, отвоевал в СВО два контракта в Добровольческом корпусе. Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный. Он не говорил, как надо делать, он сам так и делал", - написал Сладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.