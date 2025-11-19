МО РФ: немцы во время оккупации убили во Львове 700 тыс. человек

Около 4 млн граждан из Советского Союза и 750 тыс. из Чехословакии были отправлены оккупационными властями в рабство и для обслуживания военных нужд внутри Германии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 тыс. советских граждан были убиты во время немецкой оккупации Львова в Великую Отечественную войну. Это стало известно из мультимедийного проекта российского военного ведомства "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов Центрального архива МО РФ.

"Во Львовской области и в городе Львове немцы истребили около 700 тыс. советских людей. В Литовской ССР имели место массовые убийства советских граждан, а именно: в Панорах по меньшей мере 100 тыс., в Каунасе больше 70 тыс., в Алитусе около 60 тыс. В Латвийской ССР было убито 577 тыс. человек, в Смоленской области уничтожено свыше 135 тыс. советских граждан. В Ленинградской области было убито и замучено свыше 172 тыс. человек, включая свыше 20 тыс. человек, которые погибли в городе Ленинграде в результате варварских артиллерийских обстрелов и бомбежек", - сообщили в военном ведомстве, приведя цитату из газеты "Красная Армия".

Там также отметили, что порядка 4 млн граждан из Советского Союза и 750 тыс. из Чехословакии были отправлены германскими оккупационными властями в рабство и для обслуживания военных нужд внутри Германии.

"Приведенные выше факты - это не просто статистика, а прямое отражение тех конкретных преступлений, которые легли в основу обвинений на Нюрнбергском процессе", - подчеркнули в министерстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.