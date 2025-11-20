Ростех: за последние годы за рубеж продали несколько установок "Джигит"

Нареканий к работе опорно-пусковых установок не было, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Несколько опорно-пусковых установок "Джигит" продано зарубежным заказчикам в последние годы. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

"За последнее годы произведено несколько поставок ОПУ "Джигит" за рубеж. Нареканий к эксплуатации ОПУ "Джигит" не поступало", - отметили в холдинге.