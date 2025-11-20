Северный флот пополнился двумя новыми вертолетами с системой создания помех

Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, а также для выполнения поисково-спасательных задач и огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Состав смешанного авиакорпуса Северного флота пополнили два новых вертолета Ми-8МТВ-5М с системой создания пассивных помех. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Два военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота. Экипажи вертолетов выполнили перелет из Республики Татарстан, преодолев более 2500 км с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что экипажи предварительно прошли обучение на данный образец авиатехники.

Там отметили, что Ми-8МТВ-5М оснащен системой создания пассивных помех, позволяющих обеспечить защиту летательного аппарата от поражения ракетами.

"Во время перебазирования с вертолетного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам, упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прям сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально", - сказал командир вертолета Даниил.

На Северном флоте рассказали, что военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, а также для выполнения поисково-спасательных задач и огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток.