Ростех: снаряды "Торнадо-С" гарантированно поражают неуязвимые для дронов цели

Управляемые боеприпасы ракетной системы залпового огня не менее точные, но несравнимо более мощные, пояснили в госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" способны гарантированно уничтожать точечные цели противника, с которыми не могут справиться дроны-камикадзе. Об этом заявили ТАСС в Ростехе.

Российские военные блогеры показали в своих Telegram-каналах уничтожение переправы через реку, наведенной инженерными войсками ВСУ. Переезд через реку был создан с использованием тяжелого механизированного моста. Из видео следует, что сначала по переправе применили несколько FPV-дронов, однако они оставили в полотне моста лишь небольшие дыры, и переправа сохранила свою функциональность. Тем не менее объект ВСУ был успешно уничтожен точными ударами реактивной системы "Торнадо-С".

"Когда беспилотники-камикадзе не могут справиться с целью, в дело вступает не менее точный, но несравнимо более мощный боеприпас системы "Торнадо-С". 300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" в зоне СВО сегодня стали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей", - подчеркнули в госкорпорации "Ростех".

Там напомнили, что наряду с управляемыми и корректируемыми ракетами "Торнадо-С" предприятия Ростеха выпускают такие высокоточные средства поражения, как ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", управляемые снаряды "Краснополь", универсальные ракеты "Вихрь" и "Изделия-305" и другие средства. Все они успешно применяются в зоне спецоперации, уничтожая различные цели противника.