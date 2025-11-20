"Калашников" в полном объеме отгрузил снайперские винтовки Чукавина заказчику

СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" отгрузил снайперские винтовки Чукавина основному заказчику в полном объеме, выполнив таким образом годовой контракт. Об этом сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" выполнило годовой контракт на изготовление 7,62 на 54 мм снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) и отгрузило изделия основному заказчику в полном объеме. Новый портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год предполагает увеличение производства СВЧ в несколько раз", - сказали там.

СВЧ предназначена для поражения живой силы, огневых и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1 км. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, калибр - 7,62 мм. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) - 1 170 мм, длина ствола - 620 мм.