Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
Редакция сайта ТАСС
18:11
обновлено 18:14
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад", - проинформировал представитель Кремля.
Дмитрий Песков также анонсировал видеокадры посещения Владимиром Путиным пункта.