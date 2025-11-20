Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал видеокадры посещения российским лидером пункта

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки "Запад". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки "Запад", - проинформировал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также анонсировал видеокадры посещения Владимиром Путиным пункта.