Алаудинов: через "Ахмат" с момента его создания прошли 23 тыс. человек

Для одного подразделения это довольно внушительное число, отметил командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 23 тыс. человек прошли через службу в спецназе "Ахмат" с момента создания подразделения, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на площадке Форума российской идентичности.

"С момента создания спецназа "Ахмат" в общей сложности через нас прошло около 23 тыс. человек. Это и с учетом тех, которые у нас сейчас в штате, как говорится, находятся. Я считаю, что 23 тыс. человек это очень большое количество для одного подразделения", - сказал Алаудинов.

Подразделение спецназ "Ахмат" - единственное, в котором практикуются короткие четырехмесячные контракты без автоматического продления. По словам Алаудинова, 50-60% военнослужащих, прошедших через такой контракт, возвращаются в подразделение, побыв какое-то время дома. Есть даже такие военнослужащие, которые прошли от 7 до 10 четырехмесячных контрактов.