Корвет "Гремящий" завершил деловой заход в бангладешский порт Читтагонг

В порту российские офицеры провели встречи с представителями военно-морских сил Бангладеш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" завершил деловой заход в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота завершил мероприятия делового захода в Народную Республику Бангладеш, покинул территориальные воды и приступил к дальнейшему выполнению задач по плану дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что за время пребывания в порту Читтагонг экипаж корвета принял участие в памятных мероприятиях, посвященных оказанию помощи военными моряками-тихоокеанцами в 1972-1974 годах по расчистке заминированного и заблокированного порта Читтагонг на этапе становления молодой республики. Военные моряки двух стран возложили венки и цветы к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, который погиб 13 июля 1973 года во время работ по разминированию акватории порта.

Кроме того, в порту Читтагонг российские офицеры провели встречи с представителями военно-морских сил принимающей стороны. Экипаж корабля принял участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Дальний поход корвета "Гремящий" начался 1 октября с выходом отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корвета "Гремящий" и большого морского танкера "Борис Бутома" из Владивостока для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.