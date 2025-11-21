"Беспилотные системы": иностранцев привлекает реальный боевой опыт Supercam

Иностранцев также впечатлила способность российских дронов вести воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы, сообщила представитель группы компаний Екатерина Згировская

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Потенциальных зарубежных покупателей привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГК "Беспилотные системы" Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, - это главное конкурентное преимущество - реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы. Также их интересует возможность интеграции систем Supercam в их военные программные комплексы", - рассказала Згировская.

По словам Згировской, в ходе презентации российских изделий представителям зарубежных делегаций рассказывалось, как БПЛА Supercam могут значительно повысить эффективность выполнения задач по разведке и обнаружению целей. "Среди гостей нашего стенда были представители силовых ведомств стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Не смогли обойти стороной российский павильон и американские военные - люди в камуфляже с опознавательными знаками армии США заходили изучить, что показывает делегация из России. <…> Большой интерес беспилотники марки Supercam вызывают и у представителей СМИ различных государств. Наша новинка Supercam S180 стала героем сотен публикаций и телевизионных сюжетов", - сообщила Згировская.

В ГК "Беспилотные системы" уточнили, что также экспозицию организации в рамках Dubai Airshow посетили президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также руководители российских предприятий авиационной и оборонной промышленности.

В рамках экспозиции Рособоронэкспорта на Dubai Airshow ГК "Беспилотные системы" представили усовершенствованный БПЛА Supercam S350, БПЛА вертикального взлета и посадки Supercam SX350, новый скоростной воздушный разведчик Supercam S180, компактный коптер Supercam X4, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке и за его пределами.

Выставка в ОАЭ проходит с 17 по 21 ноября.