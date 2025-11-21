Минобороны показало кадры освобождения Ставки в ДНР

Задачу выполнила группировка войск "Запад"

Кадры освобождения населенного пункта Ставки © Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы группировки войск "Запад" по освобождению населенного пункта Ставки Донецкой Народной Республики.

На кадрах видно, как российские военнослужащие наносят удары по пунктам дислокации и технике ВСУ.

Итогом наступательных действий стал развернутый государственный флаг Российской Федерации на территории населенного пункта.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ставки в ДНР.