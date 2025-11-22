Главком ВМФ лично поздравил кронштадтский кадетский военный корпус с юбилеем

Торжественный митинг завершился праздничным концертом

Редакция сайта ТАСС

Главком ВМФ Александр Моисеев (в центре) © Минобороны России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев принял участие в торжественном мероприятии в честь празднования 30-летия со дня образования Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КМКВК) имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Мероприятие состоялось в Музее военно-морской славы в городе Кронштадте, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, празднование началось с построения личного состава кадет, вноса знамени кадетского корпуса и встречи главнокомандующего ВМФ начальником учебного заведения капитаном 1-го ранга Николаем Довбешко.

"Кронштадтский морской кадетский военный корпус занимает достойное место в системе учебных заведений довузовской подготовки Министерства обороны Российской Федерации, являясь эффективной школой воспитания для подрастающего поколения", - выступил с поздравительной речью Моисеев.

В министерстве уточнили, что в митинге приняли участие представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Кронштадта, выпускники корпуса, в том числе участники СВО, представители ветеранских и общественных организаций, а также родители воспитанников.

Кроме того, там сообщили, что в ходе торжественного мероприятия состоялось награждение профессорско-преподавательского состава, наставников корпуса и кадет.

"Для всех гостей в фойе музея была развернута выставка с инженерно-техническими проектами кадет и выпускников КМКВК, а также фотовыставка "Морские кадеты Кронштадта. Шаг за шагом". С частью экспозиции, посвященной робототехническим разработкам воспитанников, лично ознакомился главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев", - проинформировали в Минобороны России.

Там добавили, что торжественный митинг завершился праздничным концертом.