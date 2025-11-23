Бойцы группировки "Запад" отработали захват опорных пунктов

Военнослужащие совершенствовали навыки владения стрелковым оружием, провели занятия по ориентированию на местности и полевой медицине

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск "Запад" провели тренировку по захвату опорного пункта противника в условиях равнинной и лесистой местности на полигоне в тыловом районе зоны СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие группировки войск "Запад" создали на полигоне точные копии опорных пунктов, блиндажей, так называемых лисьих нор, и выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате опорных пунктов противника в условиях равнинной и лесистой местности", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что бойцы также отработали такие задачи как штурм окопа, траншеи и укрепленного участка. Там уточнили, что в ходе тренировок военнослужащие совершенствовали навыки владения стрелковым оружием, провели занятия по ориентированию на местности и полевой медицине.

"Особое внимание уделялось слаженности действий подразделения, захвату и удержанию опорных пунктов, подавлению огневых точек противника и организации обороны на занятых позициях. С учетом особенностей боевых действий бойцы отрабатывали тактику передвижения по пересеченной местности, использование естественных укрытий при противодействии БПЛА (уклонение от атак и маскировка)", - добавили в министерстве.