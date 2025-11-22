Матрос Крючков спас раненых сослуживцев из-под завалов убежища в зоне СВО

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Алексее Панове, который огнем из танковой пушки уничтожил два оборонительных рубежа противника

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Старший матрос ВС России Алексей Крючков сумел эвакуировать раненых сослуживцев из разрушенного артиллерийским огнем противника укрытия при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один из снарядов противника разорвался рядом с бойцами ВС РФ во время артиллерийского обстрела. Матрос Крючков добрался до разрушенного убежища, где были заблокированы его сослуживцы. "Под непрекращающимся вражеским обстрелом он вытащил бойцов из-под завалов и оказал им первую помощь", - рассказали в Минобороны. После этого военный занял оборонительную позицию, прикрывая раненых в ожидании группы эвакуации, добавили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии ефрейторе Алексее Панове, который огнем из танковой пушки уничтожил два оборонительных рубежа противника. Когда танкисты ВС РФ прибыли на позицию, они столкнулись с сопротивлением ВСУ. Это замедлило продвижение российских сил. "Оперативно получив данные о местоположении вражеских сил, Алексей быстро оценил обстановку и открыл прицельный огонь из танковой пушки, успешно ликвидировав два укрепленных оборонительных рубежа", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря умелым действиям гвардии ефрейтора Панова противнику был нанесен сильный ущерб, что создало условия для успешного продвижения российских штурмовых подразделений.