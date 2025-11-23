Операторы БПЛА "Востока" сорвали ротацию ВСУ у Доброполья и Гуляйполя

Бойцы группировки также нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотниками противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику ВСУ у населенных пунктов Доброполье и Гуляйполе Запорожской области, сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" нанесли серию точных ударов по автомобильной технике противника в районе населенного пункта Доброполье в Запорожской области. В результате боевой работы расчетов ударных БПЛА сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях. Также в районе населенного пункта Гуляйполе поражены транспортные средства ВСУ, задействованные в ротации живой силы и подвозе боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве проинформировали, что артиллерийские расчеты группировки нанесли огневое поражение по пунктам управления беспилотниками противника. "Противник пытается делать ставку на массовое применение беспилотников, избегая прямых боестолкновений. Поэтому выявление и уничтожение вражеских пунктов управления БПЛА и операторов дронов - одна из приоритетных задач", - подчеркнули в министерстве.