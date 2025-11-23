ВС РФ разбрасывают листовки у позиций ВСУ в Красноармейске с призывом сдаться

В Минобороны подчеркнули, что созданы все условия для капитуляции украинских военнослужащих

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" перед наступательными действиями постоянно разбрасывают при помощи БПЛА призывающие сдаться в плен агитационные листовки на позиции ВСУ в Красноармейске. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению территорий военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ при помощи БПЛА. Такие листовки содержат призыв и инструкции к добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение им жизни", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все необходимые условия для сдачи в плен военнослужащим ВСУ созданы.

"Командование ВСУ продолжает попытки уничтожить своих же солдат, сдавшихся в плен, но российские военнослужащие, проявляя милосердие и рискуя собственной жизнью, эвакуируют всех, кто сложил оружие и вышел к нашим позициям, в тыл для дальнейшего оказания необходимой помощи", - добавили там.