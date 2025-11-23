Шестеро военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке "Запад" за сутки

Бойцы также группировки уничтожили 13 станций радиоэлектронной борьбы и 29 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" взяли в плен шестерых украинских военных за минувшие сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"За сутки потери противника составили 8 минометов и 6 наземных робототехнических комплексов. 6 военнослужащих ВСУ сдались в плен. Расчетами ПВО сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.

Кроме того, Бигма проинформировал, что бойцы группировки уничтожили 13 станций радиоэлектронной борьбы, 29 пунктов управления БПЛА и 3 терминала спутниковой связи Starlink.