Группа солдат ВСУ сдалась в плен у Димитрова из-за отсутствия обеспечения

Украинские командиры отсиживаются в глубоком тылу, пока их подчиненные продолжают нести потери, подчеркнули в Минобороны

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским войскам в районе населенного пункта Димитров из-за отсутствия обеспечения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Очередные боевики ВСУ, захваченные в плен военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, рассказали о безвыходной ситуации формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении российского военного ведомства, где были предоставлены кадры с пленными военнослужащими ВСУ Иваном Дзюбой, Иваном Костецким и Сергеем Костецким.

Так, Дзюба рассказал, что его подразделение держало порядка семи позиций, однако все было разбито российскими бойцами. "Задача [была] сидеть и слушать. Старшего группы не было [с нами] . Тот, кто нас вел, Агат его позывной, завел нас и все, [ушел]", - сообщил Сергей Костецкий.

"Разрозненные группы украинских боевиков, изолированные подразделениями группировки от всех видов обеспечения на красноармейском направлении специальной военной операции, продолжают нести потери, когда их непосредственные командиры, как и всегда, отсиживаются в глубоком тылу", - подчеркнули в Минобороны России.