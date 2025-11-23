Волонтеры оборудовали зуботехническую лабораторию для бойцов "Днепра"

При необходимости медицинские специалисты организуют выезды в зону проведения СВО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа стоматологов-волонтеров в медицинских подразделениях группировки войск "Днепр" организовала зуботехническую лабораторию для оказания необходимой помощи военнослужащим. Об этом рассказал стоматолог-хирург с позывным Лекарь в видео Минобороны России.

"Постепенно вся команда разрослась и стала сейчас представлять [из себя] уже пять докторов, стоматолог-хирург, терапевты, ортопед. У нас полноценная специализированная лаборатория зуботехническая. Мы можем в один момент провести и удаление зубов, и лечение зубов, и каналов, и пломбы [ставим], [можем] отсканировать зубы, изготовить протезы на 3D-принтере. Боец получает полноформатный специализированный цикл лечения от А до Я, от удаления до протезирования и лечения зубов", - сказал он.

Как отметили в военном ведомстве, при необходимости медицинские специалисты организуют выезды в зону проведения специальной военной операции для своевременного и качественного медицинское обслуживания личного состава.

"Рабочая смена стоматологов во фронтовом режиме работы длится 12 часов, а иногда и более. В среднем за сутки один врач успевает принять до 20 военнослужащих. На сегодняшний день каждый из этих врачей-стоматологов оказал квалифицированную помощь сотням военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнули в МО РФ.