Бойцы "Севера" уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

Цели поразили при помощи ударных FPV-дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили технику противника в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе проведения разведки в режиме свободной охоты военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили технику формирований ВСУ. В результате огневого поражения расчетами ударных FPV-дронов все цели были уничтожены, ротация личного состава ВСУ сорвана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по целям ВСУ.