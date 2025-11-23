Командир Авидзба: солдаты ВСУ сдаются при любой возможности

Украинским военнослужащим приходят угрозы о конфискации имущества или расправе, но они все равно капитулируют, заявил боец интернациональной бригады "Пятнашка"

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины сдаются в плен при любой возможности, несмотря на поступающие угрозы о конфискации их имущества или о расправе над ними. Об этом ТАСС сообщил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Конечно, [военнослужащие ВСУ] сдаются в плен. Не только в нашей зоне ответственности - они при любой возможности сдаются. <...> Те бойцы, которые были бусифицированы (были принудительно мобилизованы - прим. ТАСС), этого боятся. [Но] когда они уже перебарывают страх гибели, тогда и сдаются в плен", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что ВСУ не жалеют гражданских, которые выходят к российским военнослужащим, и работают по ним дронами. "Видя, что живой щит пытается покинуть их, они уничтожают его. Это и есть их моральный облик", - пояснил Авидзба.