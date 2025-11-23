ТАСС: ВСУ атаковали своих солдат при попытке сдачи в плен в Харьковской области

В российских силовых структурах сообщили, что пытавшиеся сдаться солдаты подвергались атакам БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ВСУ атаковали своих же солдат при попытке сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в ходе наступательных действий в плен взяты двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче", - сказал собеседник агентства.

Как ранее заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ. При этом ВС РФ создали условия для сдачи украинцев в плен.