ТАСС: под Сумами ВСУ испытывают проблемы на дорогах с противодронными сетками

Из-за осадков и похолодания конструкции из рыболовных сетей замерзают и обрушиваются, перекрывая пути проезда, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 НОЯБРЯ. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области начали испытывать проблемы на логистических маршрутах, оборудованных противодронными сетками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник также активизировался и пытается контратаковать. ВСУ начали испытывать проблемы на логистических маршрутах, оборудованных противодронными сетками. Из-за осадков и похолодания конструкции из рыболовных сетей замерзают и обрушиваются, перекрывая пути проезда", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за сутки на данном направлении противник провел две контратаки в направлении Алексеевки и Варачина силами 71-й отдельной егерской бригады. Успеха не имел, отошел на исходные позиции.