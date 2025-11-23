Эксперт Киселев: после оставления Купянска ВСУ стягивают наемников в Харьков

Военный эксперт отметил, что российские подразделения чувствуют себя полноценными хозяевами положения после освобождения населенного пункта

ЛУГАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стягивают иностранных наемников, в частности, из Колумбии в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья.

"Харьков, по всей вероятности, будет напичкан полностью наемниками. По нашей информации, на данный момент колумбийских наемников в Харькове находится порядка где-то от одной до полутора тысяч человек. Они изучают возможности применения БПЛА, особенности тактики боев", - сообщил Киселев.

Он отметил, что российские подразделения чувствуют себя полноценными хозяевами положения после освобождения Купянска. Противник, по его словам, тщательно готовил город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Минометные батареи и снайперы, корректировщики огня размещались в квартирах. Эксперт считает, что бойцам ВС РФ предстоит зачищать застройки, где могут прятаться украинские военные.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что российские военнослужащие освободили город Купянск в Харьковской области.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07).

Через город проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия Купянска открывается прямой путь на Волчанск с юга.