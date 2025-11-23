Южная группировка войск уничтожила семь автомобилей ВСУ в Константиновке

Цели поразили ударными FPV-дронами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали порядка семи единиц автотранспорта противника в населенном пункте Константиновка ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В районе Константиновки операторами ударных БПЛА Южной группировки войск было обнаружено пять автомобилей ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов FPV-дронами автомобили были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали, что операторами беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки также были обнаружены и уничтожены два автомобиля противника в районе Константиновки.

"День и ночь операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады дежурят в небе и уничтожают вражеские цели, встречающиеся на пути в зоне их ответственности", - добавили там.