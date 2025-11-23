Пленный из ВСУ рассказал, как солдат бросают против роя российских БПЛА

По словам Александра Шепелева, он понял, что не сможет выстоять против дронов, и потому бросил оружие

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих военнослужащих против роя российских беспилотников под Купянском. Об этом рассказал украинский военнослужащий, попавший в плен под Купянском, Александр Шепелев в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Командование от нас [с сослуживцем] отказалось, дало приказ держать позицию. Мы в лесу с двумя автоматами против целого роя беспилотников не смогли бы выстоять и никак не смогли бы вести бой. Мною было принято решение бросить автомат, бронежилет и податься в бега. Несколько часов я гулял по этому лесу, уклоняясь от дронов. Когда я вышел на проезжую часть и шел в случайном направлении, не ориентируясь никак по местности, лишившись поддержки командования, я наткнулся на ВС РФ, которые не открывали по мне огонь, не проявили никакого насилия, а гуманно взяли в плен", - сказал Шепелев.

Он также отметил, что тем украинцам, которые мечтают о победе в войне, следует "посмотреть на вещи своими глазами". "Тем, кто уже взял в руки оружие, стоит посчитать свои шансы [выжить] и принять собственное решение. Могу сказать, что в российском плену к вам отнесутся гуманно, вас не будут насиловать, морально не будут унижать, и это шанс для вас остаться целыми в этой войне", - подчеркнул военнопленный.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Купянск Харьковской области.

Купянск - административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после освобождения Купянска открывается прямой путь на Волчанск с юга.