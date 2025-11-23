Командир Авидзба: ВСУ не хватает мобилизованных для закрытия дыр в обороне

Стратегия Украины не будет успешной, заявил боец интернациональной бригады "Пятнашка"

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются затыкать дыры в местах успешных прорывов ВС РФ, однако у украинской армии не хватает мобилизованных для этих целей. Об этом сообщил ТАСС командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

"У противника не хватает сил, не успевает он уже столько мобилизованных сил бросать. Мы видим, что они пытаются очагами затыкать [дыры] в местах прорывов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта стратегия ВСУ не будет успешной. "Быть догоняющими в обороне - это точно утопия, нежели какой-то успех", - пояснил Авидзба.