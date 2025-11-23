Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА

Из них 36 аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Республики Крым, 9 БПЛА - над территорией Брянской области, 7 БПЛА - над территорией Воронежской области, 4 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА - над территорией Смоленской области, 2 БПЛА - над территорией Московского региона, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Калужской области и 1 БПЛА - над территорией Рязанской области", - сказали в военном ведомстве.