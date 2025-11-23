Алаудинов: "Ахмат" одним из первых внедрил беспилотники с начала СВО

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ уточнил, что в спецназе также активно применяются наземные робототехнические комплексы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подразделения спецназа "Ахмат" одни из первых в системе Министерства обороны, кто начал применять беспилотные системы в ходе СВО. Об этом рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Надо отметить, что мы у себя в "Ахмате" беспилотные системы завели одними из первых в Минобороны России, потому что еще в начале [СВО], когда мы увидели перспективу беспилотных войск, мы у себя начали готовить и вводить расчеты беспилотчиков. И на сегодняшний день одни из самых знаменитых в медиасфере беспилотные расчеты они у меня в спецназе "Ахмат", и я этим горжусь", - сказал он.

Алаудинов уточнил, что в "Ахмате" активно применяются как беспилотные летательные аппараты, так и наземные робототехнические комплексы.

"У меня в подразделении очень серьезные специалисты, которые и сами разрабатывают [беспилотники]. У меня есть в спецназе "Ахмат" свое конструкторское бюро, где мы производим большую часть того, что нам надо, уже сами", - добавил генерал-лейтенант.