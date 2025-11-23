ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и станции РЭБ в Константиновке

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские военные ликвидировали наземный робототехнический комплекс, с которого противник доставил на позиции материальные средства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили пять вражеских пунктов управления беспилотниками и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе Константиновки операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено пять пунктов управления БПЛА ВСУ. Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА были уничтожены. Также в указанном районе операторами ударных БПЛА в режиме свободной охоты были обнаружены и уничтожены две замаскированные станции РЭБ "Нота", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что у Константиновки был уничтожен наземный робототехнический комплекс, с которого противник доставил на позиции материальные средства.

"Также операторы беспилотных систем уничтожили полевой склад материальных средств противника на краматорско-дружковском направлении", - добавили в министерстве.