Эксперт Степанов: в Купянске применили гибрид робота "Курьер" и РПО "Шмель-М"

Это очень серьезный инструмент поражения живой силы, а также вскрытия укрепрайонов противника посредством разрушающего воздействия термобарического боеприпаса, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие применили новую модификацию наземного робототехнического комплекса (НРТК) "Курьер", интегрированного с реактивным пехотным огнеметом "Шмель-М" при освобождении Купянска. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Конструкция "Курьера" предполагает возможность установки различных боевых дистанционно управляемых модулей, в частности пулеметов калибра 7,62-мм и 12,7-мм, гранатометов. Сейчас также активно применяются модификации, в которых установлены сразу восемь единиц "Шмелей". Это очень серьезный инструмент поражения живой силы, а также вскрытия укрепрайонов противника посредством разрушающего воздействия термобарического боеприпаса. Мы видим, что данная платформа на настоящий момент применяется в рамках огневой поддержки наших штурмовых действий. Она зарекомендовала себя как максимально эффективная при освобождении и зачистке от нацистов Купянска", - отметил он.

По мнению Степанова, "Курьер" неоднократно демонстрировал свои преимущества и высокую живучесть, пересекая заминированную местность в зоне СВО. "Есть примеры, когда отдельные "Курьеры" подвергались многократному воздействию мин, но оставались в строю, обеспечивая выполнение задач. Живучесть данного изделия доказывает эффективность и возможность ее многократного целевого применения. То есть это не разовый инструмент, как дроны-камикадзе. При условии регулярного технического обеспечения и сопровождения он способен решать широкий спектр задач", - сказал он.

Эксперт добавил, что помимо решения задач в зоне боевых действий, "Курьер" может быть применен для мониторинга обстановки и прикрытия значимых объектов логистической и энергетической инфраструктуры страны.

Ранее в Минобороны отметили, что применение наземных беспилотных комплексов позволило Вооруженным силам РФ увеличить интенсивность огневого воздействия на подразделения противника и при этом сохранить темп наступления.