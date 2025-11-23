ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта
Редакция сайта ТАСС
09:19
обновлено 09:23
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области", - сообщили в военном ведомстве.