ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта

Речь идет о пунктах Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в ДНР

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области", - сообщили в военном ведомстве.