ВС РФ за сутки отбили семь попыток ВСУ деблокировать из Гришина окруженные войска

Группировка войск "Центр" продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в течение суток предприняли семь попыток деблокировать со стороны населенного пункта Гришино свои окруженные в Красноармейске войска, все они отражены российскими военными, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены семь атак 425-го штурмового полка, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка войск "Центр" продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске, а также ведет зачистку населенного пункта Ровное.