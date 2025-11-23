ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 320 военных

В зоне группировки "Север" противник потерял до 140 военнослужащих, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 320 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 140 солдат, в зоне группировки "Запад" - до 220. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" потери ВСУ составили более 225 и более 435 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 225 солдат в зоне группировки "Восток" и до 75 в зоне ответственности группировки "Днепр".