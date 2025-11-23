ТАСС: взятие Отрадного открывает путь к узлу обороны ВСУ Покровскому

Предпринятые ВСУ попытки контратак с целью сдержать продвижение штурмовых групп "Востока" не имели успеха, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Освобождение Отрадного открывает российским войскам дальнейший путь на Покровское, которое является важным узлом обороны ВСУ в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили об освобождении бойцами "Востока" Тихого и Отрадного в Днепропетровской области.

"Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с опорой на ранее освобожденные населенные пункты Волчье и Гай совершили рывок на север и на запад, выбив противника из населенных пунктов Тихое и Отрадное. Освобождение Отрадного открывает дальнейший путь на Покровское - административный центр одноименного района Днепропетровской области, который также является важным логистическим и оборонительным узлом для противника", - сказал собеседник агентства.

Всего в ходе штурма Отрадного взят район обороны площадью более 8 кв. км. Уничтожено до роты живой силы и более 15 единиц техники противника, добавили силовики. Предпринятые ВСУ попытки контратак с целью сдержать продвижение штурмовых групп "Востока" успеха не имели, отметили там.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что российские бойцы группировки "Восток" серьезно нарушили логистику ВСУ в Покровском - одном из главных узлов обороны противника на южнодонецком направлении.