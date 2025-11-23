ВС РФ поразили украинский ЗРК С-300
Редакция сайта ТАСС
09:23
обновлено 09:32
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по объектам украинской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обслуживавшим ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по пунктам временной дислокации противника в 148 районах.