ВС РФ поразили украинский ЗРК С-300

Российские силы также нанесли поражение объектам инфраструктуры, обслуживавшей ВСУ, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по объектам украинской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обслуживавшим ВСУ, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по пунктам временной дислокации противника в 148 районах.