ТАСС: ВС РФ при штурме Тихого выбили ВСУ из района на 7 кв. км

Противник потерял более 12 единиц техники, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Освобождение Тихого в Днепропетровской области является важным шагом в вытеснении подразделений ВСУ за реку Волчья. Российские войска при штурме населенного пункта выбили противника из района на 7 кв. км, а также уничтожили 12 единиц техники ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше 7 кв. км, а также потерял свыше роты живой силы и больше 12 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Тихого и Отрадного в Днепропетровской области. Их брали под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток".