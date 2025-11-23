Средства ПВО РФ за сутки сбили авиабомбу ВСУ

Противник также потерял 140 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиабомбу, снаряд РСЗО HIMARS и 140 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала спецоперации российские силы уничтожили 668 самолетов, 283 вертолета, 97 933 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 195 танков и других боевых бронированных машин, 1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 487 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 47 425 единиц специальной военной автомобильной техники.