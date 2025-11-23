Над регионами России сбили 10 украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 09:00 до 13:00 мск

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 09:00 до 13:00 сбили 10 украинских БПЛА над регионами России, в том числе 3 беспилотника над Московским регионом, 2 из которых летели на столицу.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"23 ноября с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: 3 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Московского региона, в том числе 2 летевших на Москву, 2 - над территорией Архангельской области, 2 - над территорией Калужской области", - сообщили в военном ведомстве.