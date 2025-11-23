ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт связи ВСУ в районе Северска

Противник также потерял пикап и миномет, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск в результате боевой работы уничтожили блиндаж с живой силой, пункт связи, пикап и минометное орудие противника на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили блиндаж с личным составом и пунктом связи противника на северском направлении. Также, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА и расчеты артиллерии Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили пикап и миномет противника. Точными попаданиями автомобиль ВСУ и миномет были уничтожены", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что бойцы Южной группировки войск ведут постоянную боевую работу в ближнем тылу врага, блокируя пути автомобильного сообщения, уничтожая военное имущества и склады, а также поражая пункты управления БПЛА и огневые позиции вражеской артиллерии.

"Все это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки", - подчеркнули там.